الصحة تسجل 10 وفيات وأكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا والمتعافون يتجاوزون حاجز الـ 1600

2021/01/26 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، الثلاثاء 26-1-2021 ، تسجيل 10 وفيات و 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا قابلتهما 1625 حالة تعافٍ من المرض خلال 24 ساعة.

وجاءت بغداد في صدارة حالات الاصابة والتعافي وفق ما مبين في الجدول البياني المرفق داخل الخبر.

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