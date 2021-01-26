حادث سير مأساوي ينهي حياة خمسة أشخاص في ميسان (صور)

2021/01/26 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

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لقي خمسة أشخاص، اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، مصرعهم بسبب حادث سير مروّع حدث على الطريق الرابط بين محافظتي ميسان وذي قار.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سيارة نوع أوباما اصطدمت بسيارة أخرى نوع بيك آب نيسان، وبسبب الحادث توفي خمسة أشخاص، بينهم طفل".

وأضاف، أن "الحادث وقع في طريق البتيرة الذي يربط بين العمارة والناصرية".

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