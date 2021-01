2021/01/26 | 16:26 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محامي اتحاد الكرة السابق د.نزار احمد ان محكمة كاس الدولية اصدرت قراراتها بخصوص قضية عدنان درجال وفريقه المعترض على انتخابات اتحاد الكرة السابق ، و اشار احمد في توضيح عبر رسالة جاء تصها: قبل اسبوع اصدرت محكمة كاس قراراتها بخصوص قضايا عدنان درجال ضد الاتحاد وهذه القرارات وحيثياتها لم يعلن عنها عدنان درجال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة كاس الدولية ترد دعوى عدنان درجال ضد اتحاد الكرة السابق وتؤكد: قرار ابعاده عن الانتخابات السابقة قانوني first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة كاس الدولية ترد دعوى عدنان درجال ضد اتحاد الكرة السابق وتؤكد: قرار ابعاده عن الانتخابات السابقة قانوني) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة كاس الدولية ترد دعوى عدنان درجال ضد اتحاد الكرة السابق وتؤكد: قرار ابعاده عن الانتخابات السابقة قانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).