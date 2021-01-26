كربلاء ثانياً على العراق.. تسجيل 804 اصابة جديدة بكورونا في البلاد

2021/01/26 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس

كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ

24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اليوم، سجلت الوزارة "804

إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،

و1625 ح

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