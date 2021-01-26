هزة أرضية بشدة 4.9 درجة تضرب شمال شرق سوريا

2021/01/26 | 16:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت منطقة الحدود السورية العراقية وداخل الأراضي السورية هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر....

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