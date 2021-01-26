كتلة برلمانية: النفقات المقترحة في الموازنة تتجاوز الحاجة الواقعية

2021/01/26 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة، اليوم الثلاثاء، ان النفقات المقترحة في موازنة 2021 كثيرة جدا وتتجاوز الحاجة الواقعية.

وقال طعمة في مؤتمر صحفي، عقده في مبنى البرلمان “ذكرنا مرارا ان النفقات المقترحة في موازنة سنة ٢٠٢١ مبالغ فيها كثيرا ، وتتضح هذه الحقيقة اكثر بمقارنتها مع موازنات السنوات القريبة اليها (٢٠٢٠،٢٠١٩) وأوضحنا في جداول ان النفقات الضرورية (التشغيلية والاستثمارية وتخصيصات تنمية المحافظات) والتي تتناسب مع الحاجة الواقعية لا يتجاوز مجموعها (٩٠) تريليون دينار”.

واضاف طعمة، “نود ان نذكر حقيقة أخرى تؤكد ان هذه النفقات المقترحة في موازنة 2021 كثيرة جدا وتتجاوز الحاجة الواقعية بالالتفات الى مواد الموازنة التي نصت على منح الاقليم تخصيصات عن سنوات (٢٠١٤-٢٠١٩) ودفع الاقتراض والتزامات الاقليم المالية المترتبة بذمته لجهات خارجية فتطبيق المادة التي تخصص مستحقات للاقليم للسنوات ( ٢٠١٤- ٢٠١٩) تعني منح الاقليم تخصيصات تتراوح بين (٢٨- ٣٦) تريليون لتلك السنوات الأربع ، ناهيك عن مبالغ القروض المتعلقة بذمة الاقليم لجهات اجنبية والتي لايعرف مقدارها حتى ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.

وتابع ان “الموازنة هو قانون سنوي ينحصر نفاذه وسريانه بسنة واحدة يبدأ باليوم الأول وينتهي بنهاية اليوم الأخير من السنة فهذا يعني بوضوح ان تضمين هذه المواد بتلك التخصيصات الغرض منه صرفها للاقليم في هذه السنة وهذا مايؤكد صحة تحذيراتنا من شدة ارتفاع المبلغ الإجمالي المقترح في موازنة ٢٠٢١”.

واكد طعمة، اننا “نضع هذه الحقائق وماذكرناه في بياناتنا السابقة أمام القوى السياسية لتتخذ الموقف الوطني المسؤول بتجنيب العراق مخاطر مركبة اقتصادية واجتماعية بالغة وكذلك نخاطب الرأي العام ليتحمل مسؤوليته بالضغط على ممثليه لتخفيض النفقات المبالغ بها وليكون معيار العدالة واحكام الدستور حاكما في توزيع الثروات على العراقيين”.

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