الصحة تسجل 804 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/01/26 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 804 اصابة بـ وباء كورونا و 1625 حالة شفاء اضافة الى وفاة 10 اشخاص خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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