2021/01/26 | 16:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة الدوام في شركة نفط ذي قار بعد وعد لصالح المطالبين بالتعيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/26 | 16:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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