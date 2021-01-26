العراق يسجل 1625 حالة شفاء جديدة من كوفيد-19

2021/01/26 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية، عن الموقف الوبائي اليومي لفايروس كورونا المستجد في عموم العراق لليوم الثلاثاء 20201/1/26.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 804 اصابة جديدة بكوفيد-19، مبينة ان حالات التعافي خلال الـ 24 ساعة المنصرمة بلغت 1625.

واضافت: انها سجلت 10 وفيات جديدة لمصابين بالجائحة، لافتة الى نسبة التعافي من الفايروس تبلع 95%.

وادناه جدول بالموقف الوبائي بشكل مفصل

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة

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