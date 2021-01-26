الكاظمي يوجه بالإسراع في تعويض ذوي ضحايا الايزيديين

2021/01/26 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مؤسسة الشهداء السعي لتعويض نحو 7 آلاف من المكون الايزيدي بين شهيد ومصاب ومفقود، فيما أشارت الى أن رئيس الوزراء وجه بالإسراع في تعويض ذوي الضحايا من الايزيديين.

وقال مدير عام ضحايا الإرهاب في المؤسسة طارق المندلاوي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: إن "وفداً من مؤسسة الشهداء زار محافظة نينوى وافتتح مكتب شيخان"، مبيناً أن "الوفد اطلع من خلال زيارته مخيمات شيخان على موضوع ترويج المعاملات لذوي الشهداء والمصابين والمفقودين من المكون الايزيدي جراء دخول العصابات الارهابية داعش الى المنطقة حيث تم اطلاق استمارة الكترونية خاصة بهم".

وأضاف المندلاوي، أنه "تم الاتفاق مع النائب الثاني للمحافظة حسن ذنون على دعم واسناد لموضوع اللجنة الفرعية الثالثة، فضلاً عن الاتفاق مع رئيس استئناف نينوى على تبسيط الإجراءات الخاصة من أوراق تحقيقية، وكذلك فتح اللجنة الفرعية الثانية في قضاء تلعفر".

وتابع، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بالاهتمام بملف المكون الايزيدي والاسراع بإنجازه وتعويض ذوي الضحايا"، لافتا الى أن"الجهود ستسهم بشكل كبير في إعادة النازحين".

وأكد، أن "الاحصائيات أفادت بأن هناك نحو 7 آلاف شخص بين شهيد ومصاب ومفقود ومخطوف من الطائفة الايزيدية"، مشدداً على "إنجاز أكثر من 9700 معاملة في محافظة نينوى ويتم تعويضهم من خلال الرواتب التقاعدية".

PUKmedia متابعة

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