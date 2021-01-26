تلاعبوا بملياري دينار ونصف.. النزاهة تنشر تفاصيل ضبط خمسة ’مسؤولين نفطيين’

2021/01/26 | 16:31 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..أوضحت هيئة النزاهة، الثلاثاء، تفاصيل ضبط 5 مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة - فرع كر...

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