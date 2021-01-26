اعتقال مسؤولين في محافظة بغداد بتهمة الابتزاز والرشوة

2021/01/26 | 16:31 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبط مسؤولين في محافظة بغداد بتهمة الابتزاز والرشوة، مقابل صرف...

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