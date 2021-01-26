صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي لـ5.5% في 2021

2021/01/26 | 16:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: رفع صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2021، لكنه حذر من استمرار عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

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