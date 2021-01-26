استقالة رئيس الوزراء الإيطالي

2021/01/26 | 16:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قدم رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" استقالته إلى رئيس الدولة، لتواجه إيطاليا مزيداً من الاضطرابات السياسية إلى جانب أزمة صحية واقتصادية سببها فيروس كورونا.

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