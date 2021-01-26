ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا الى 5 بالمائة واختفاء 800 الف وظيفة بسبب كورونا

2021/01/26 | 16:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

ارتفعت نسبة البطالة في بريطانيا خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة الى 5 بالمائة مع اختفاء 800 الف وظيفة نتيجة لوباء فايروس كورونا حيث وصلت حالات التسريح من العمل الى مستوى قياسي مرتفع جدا.

وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه “وطبقا للاحصاء الوطني فان حوالي 828 الف عامل قد تم ايقاف تسليم رواتبهم من الشركات حيث بدأت الوظائف الشاغرة ، التي كانت تتزايد في الصيف وأوائل الخريف ، في الانخفاض مجددا”.

واضاف ان ” أرباب العمل قد جعلوا عددًا قياسيًا من الأشخاص زائدين عن الحاجة بين ايلول وتشرين الثاني الماضي وهي الفترة التي كان من المقرر أن تشمل نهاية مخطط الإجازة حتى تم تمديدها في اللحظة الأخيرة لياتي متأخراً بالنسبة لبعض العمال الذين تم تسريحهم بالفعل، فيما تشير التقديرات الى ان معدل البطالة في لندن قد ارتفع الى 6.9 بالمائة في لندن خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة وهو اعلى بكثير من المعدل الوطني للبطالة “.

وتابع أن ” عدد العاطلين عن العمل واصحاب الرواتب المنخفضة و المطالبين بالاعانة قد ارتفع في بريطانيا الى 2.6 مليون شخص “.

واشار التقرير الى ان ” من المحتمل ان يقفز معدل البطالة في الربع الثاني من هذا العام مع استمرار الاغلاق نتيجة الوباء الى حوالي 6 بالمائة عندما لا تطلب العديد من الشركات – خاصة في قطاعي التجزئة وخدمات المستهلك – من جميع موظفيها الذين تم إجازتهم العودة إلى العمل”.

وقال تيج باريك ، كبير الاقتصاديين في معهد الاقتصاد الوطني البريطاني إن “الإغلاق الأخير لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضغط على الشركات التي تعاني من مشاكل في الميزانيات العمومية ، مما يعني أنه من المرجح فقدان المزيد من الوظائف في الأشهر المقبلة”.



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