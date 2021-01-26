وزارة النقل: هزة أرضية بقوة (5) درجات تضرب الحدود العراقية - السورية

2021/01/26 | 16:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ان ار تي

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل، الثلاثاء، تسجيل حدوث هزة أرضية اليوم بقوة (5) درجات قرب الحدود العراقية – السورية.

وبحسب تقرير الهيئة، الذي صدر اليوم 26 كانون الثاني 2021، فإن "الهزة سجلت في تمام الساعة 2:17:54 مساء اليوم وقد بلغت قوتها ( 5) درجة في شرق مدينة الحسكة السورية وتبعد ( 180) كم جنوب غرب الموصل".

وأضاف التقرير أنه "تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين".

ودعت الهيئة الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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