الصحة تسجل 804 إصابات بكورونا وشفاء 1625حالة

2021/01/26 | 16:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي في عموم البلاد.



وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، وتماثل 1625 حالة للشفاء".

واضافت أن "عدد الوفيات بكورونا بلغت 10 حالات".

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