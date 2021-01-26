التطبيعية تقرر بث مباراة العراق والكويت مجاناً لكل القنوات

2021/01/26 | 16:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قررت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اليوم الثلاثاء، توزيع إشارة المباراة مجاناً بين القنوات الفضائية.

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