2021/01/26 | 16:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

يتوقع أن تخسر العملة الأمريكية ما بين 10% – 15% من قيمتها أمام العملات الرئيسية في العالم، خلال العام الجاري، وذلك بعد تعيين، جانيت يلين، وزيرة للخزانة الأمريكية.

وقال خبراء إن وزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة أكدت أنها لا تسعى لخفض الدولار، لكن في الواقع فإن الوزيرة تعول على دولار ضعيف، وتقترح ضخ أموال لدعم الاقتصاد الأمريكي، في ظل أزمة كورونا.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الاثنين على تعيين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي، جانيت يلين، وزيرة للخزانة الأمريكية، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتبوأ هذا المنصب.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بخسارة الدولار 15% من قيمته أمام العملات الرئيسة بالعالم في 2020) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بخسارة الدولار 15% من قيمته أمام العملات الرئيسة بالعالم في 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).