بالوثائق .. جهاز المخابرات يفصح عن حركة سفـر الخويلدي

2021/01/26 | 16:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

كشف مصدر مطلع عن وثيقة رسمية صادرة عن جهاز المخابرات العراقي لحركة سفر رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات .

ووفقا للوثيقة الصادرة يوم امس الاثنين فان اخر مغادرة للعراق تم تسجيلها لرئيس الجهاز التنفيذي علي الخويلدي كانت منتصف الشهر الماضي 15/12/2020 ليعود الى العراق في يوم 26/12/2020.

وكانت دائرة صحة الكرخ سربت في وقت سابق وثيقة عن “هروب” رئيس الجهاز التنفيذي الى خارج العراق بعد قرار البرلمان استجوابه.

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