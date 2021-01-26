البرلمان يتسـلم مخاطبات حكوميـة رسمية عن حركة سفر الخويلدي

2021/01/26 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تسلم مجلس النواب ، مخاطبات رسمية من جهاز المخابرات العراقي عن حركة سفر رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي .واظهرت الوثائق الرسميـة ، ان تسجيـل موعد مغادرة رئيس الجهاز التنفيذي علي الخويلدي للعراق تم منتصف شهر كانون الاول الماضي 15/12/2020 ليعود الى العراق في يوم 26/12/2020.وقرر مجلس النواب ، في جلسته التي عقدهـا مساء السبت الماضي ، تأجيل استكمال استجواب رئيس هيئة الاتصالات علي الخويلدي لحين التأكد من التقرير الطبي المرسل حول صحته./انتهى5

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