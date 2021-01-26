الأمم المتحدة تطلق مشروع ’النقد مقابل العمل’ في محافظة عراقية (صور)

2021/01/26 | 16:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن برنامج الامم المتحدة الانمائي، الثلاثاء، عن اطلاق برنامج النقد مقابل العمل في قضاء الحبانية بمحافظة الانبار، لتوفير 10 الاف فرصة عمل للمواطنين.

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وذكرت بعثة البرنامج الأممي البرنامج في تدوينة، تابعها "ناس" (26 كانون الثاني 2021)، "نحن متحمسون لإطلاق برنامج النقد مقابل العمل في قضاء الحبانية اليوم"، مبينة انه "في الأنبار، تم توفير أكثر من 10,000 فرصة عمل ضمن برنامج النقد مقابل العمل للمواطنين العراقيين".

واضاف انه "اليوم، 110 مواطنين و17 موظف دعم سيحصلون على وظائف قصيرة الأجل، وما تزال 4,600 فرصة عمل أخرى متاحة، لنحيي جميع العاملين ضمن برنامج النقد مقابل العمل".

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