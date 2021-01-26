2021/01/26 | 16:44 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: عثرت قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي، الثلاثاء، على خمس مضافات في العيث شرق صلاح الدين.

وضمت المضافات، مخلفات غذائية لداعش الإرهابي وعتاد فضلا عن مفرزة طبية فيها آثار دماء.

وأطلق الحشد الشعبي والجيش، صباح اليوم الثلاثاء، عملية ثأر الشهداء لتفتيش وتطهير منطقة العيث والقرى المجاورة لها شرق صلاح الدين .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية نوعية للحشد في “العيث” بصلاح الدين 7 SKY TV.

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