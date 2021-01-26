بالأرقام .. الدولار يرتفع مجدداً أمام الدينار في بغداد وغالبية المحافظات - عاجل

2021/01/26 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي ، مساء اليوم الثلاثاء، في بورصة الكفاح ببغداد وارتفع في عموم الأسواق ليتجاوز حاجز الـ 1460 دينار في بغداد وأغلب محافظات العراق.وجاءت الأسعار على النحو التالي في أخر تحديث لسعر الصرفبغداد / بورصة الكفاحبيع للمواطنين 145.475صيرفات الحارثية والكرادةبيع 146.500شراء 144.500أربيل / بورصةبيع 146.750شراء 144.750السليمانية / بورصةبيع 146.650شراء 145.250ديالى / سعر السوقبيع 1460شراء 1440صلاح الدين / سوق الجملةبيع 1460كركوك / سوق الجملةبيع 145.750الموصل / سوق الجملةبيع 145.750النجف / بورصةبيع 145.900البصرة / بورصةبيع 145.800باقي مدن الجنوببيع 146.500شراء 144.500

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