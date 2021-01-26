المالية النيابية: الموازنة ستكون جاهزة للتصويت منتصف الاسبوع المقبل

2021/01/26 | 16:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة /خاص..

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، وصول المناقشات الخاصة بالموازنة الى المادة 50، مبينة ان الموازنة ستكون جاهزة للتصويت منتصف الاسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر لـ/المعلومة/ ان “اللجنة مستمرة في مناقشاتها للمواد وفقرات موازنة 2021 وباستضافة جميع المسؤولين”.

واضاف ان “مناقشة فقرات المحافظات تم الانتهاء منها بحضور جميع المحافظين باستثناء محافظ البصرة الذي تخلف عن الاجتماع”، لافتا الى ان “الجنة ستستضيف مساء اليوم وفد الاقليم لمناقشة موازنة كردستان”.

واوضح كوجر ان “الموازنة من المؤمل تكون جاهزة للتصويت منتصف الاسبوع المقبل وتسليمها للرئاسة لغرض التصويت عليها”.انتهى25و

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