بينهم إمرأة.. القاء القبض على عصابة لترويج المخدرات في بغداد

2021/01/26 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية،

اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على

عصابة بينهم إمرأة لترويج المخدرات في

العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مفارز الفرقة الاولى

التابعة

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