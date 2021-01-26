المجلس العربي في كركوك: كردستان ممر لتدفق المخدرات الى العراق

2021/01/26 | 16:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كركوك… اتهم الناطق باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، الثلاثاء، محافظات اقليم كردستان بتسهيل تدفق المخدرات الى العراق.وقال الطائي لـوكالة /المعلومة/، ان “تجارة المخدرات تاتي من دول اسيا وهناك ممرات معروفة على المستوى العالمي”، لافتا الى ان “كركوك ليس لها حدود دولية لكن لها حدود مع كردستان التي تحولت محافظاتها الى ممر […]

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