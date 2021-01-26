عاجل | المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد وأين ماروتو: داعش لم يعد قادرا على مسك الأرض

2021/01/26 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد وأين ماروتو: داعش لم يعد قادرا على مسك الأرض.

– ماروتو: التحالف يقوم بمهام يومية ضد داعش.

– ماروتو: لدينا تنسيق كبير مع قوات البيشمركة وقوات سوريا الديمقراطية.

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