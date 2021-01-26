سعر الدولار قد ينخفض في العراق رغم القرار الحكومي.. توجه أميركي بتخفيض قيمة “العملة الخضراء” عالميًا

2021/01/26 | 17:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يتوقع أن تخسر العملة الأمريكية ما بين 10% – 15% من قيمتها أمام العملات الرئيسية في العالم، خلال العام الجاري، وذلك بعد تعيين، جانيت يلين، وزيرة للخزانة الأمريكية.

وقال خبراء إن وزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة أكدت أنها لا تسعى لخفض الدولار، لكن في الواقع فإن الوزيرة تعول على دولار ضعيف، وتقترح ضخ أموال لدعم الاقتصاد الأمريكي، في ظل أزمة كورونا.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الاثنين على تعيين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي، جانيت يلين، وزيرة للخزانة الأمريكية، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتبوأ هذا المنصب.

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