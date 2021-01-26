مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الكعـبي

2021/01/26 | 17:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد افتتح النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حسن الكعبي ، أعـمـال الجلســـــة رقم (٣٧) الثلاثاء ٢٦ / كانون الثاني .

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