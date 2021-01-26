الامن النيابية : غدا استضافة القيادات العسكرية والامنية والخميس مع رئيس الجمهورية

2021/01/26 | 17:09 - المصدر: وكالة خبر

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واخ_ بغداد

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية عن استضافة القيادات العسكرية والامنية يوم غد الاربعاء للوقوف على الخروقات التي حصلت مؤخرا في العاصمة بغداد والمحافظات.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد رضا ال حيدر في مؤتمر صحفي مشترك ان ” اللجنة عقدت مجموعة اتصالات واجتماعات مع كافة الاطراف والجهات الامنية للخروج بنتائج تحقيقاتية وعملياتية تمنع وقوع مثل هكذا اعتداءات وخروقات امنية ، كما ترد بقوة وحزم على كل استهداف لامن المواطنين وتقض مضاجع الارهاب “.

واضاف ان ” اللجنة قررت استضافة القيادات العسكرية و الامنية يوم غد الاربعاء للوقوف على الخروقات التي حصلت مؤخرا ، وماهي الخطط والاجراءات البديلة للحد من الخروقات كما نطالب ايضا بتشكيل لجان تحقيقية لتزويدنا بالنتائج ذات الصلة “، مبينة ان ” اللجنة تعمل على دعم موازنة القوات المسلحة بالتنسيق مع اللجنة المالية وندعو الجهات الامنية اليوم الى عرض الحقائق ومحاسبة المقصرين “.

وتابع القول ان ” اللجنة تلقت دعوة من رئيس الجمهورية لتدراس الاوضاع الامنية يوم الخميس المقبل ، كما سيتم اللقاء ايضا مع القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين لبحث ودراسة وتقييم الاوضاع العامة في البلاد “.

واعرب ال حيدر ، عن امله لان يكون القادة البدلاء الجدد على مستوى عال من الكفاءة والاداء “، مؤكدا ضرورة العودة الى المادة 61 الفقرة خامسا ج من الدستور ، المتعلقة باختيار وترشيح القيادات الامنية والتصويت عليهم داخل مجلس النواب “، لافتا الى ان ” اللجنة ستضع كافة الخيارات والمقترحات المتاحة لتقييم الملف الامني وتحقيق الامن للمواطنين في كل مكان “.

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