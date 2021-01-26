قوى التغيير في لبنان، إلى أين، وما العمل؟ - فؤاد سلامة

2021/01/26 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_سلامة 1- أحزاب المعارضة الوطنية الجدية في لبنان.ليكون الحزب حزباً جدياً، ينبغي توفر ثلاثة شروط أساسية شكلاً:١-;- هيكلية تنظيمية ونظام داخلي متينين.٢-;- فكر ورؤية وتخطيط.٣-;- وجود ما لا يقل عن مائة كادر متمرس ومتمكن، من مختلف المناطق والأصول الأهلية.أي من الأحزاب المعارضة تمتلك هذه الشروط؟برأيي، حتى اليوم فقط أربعة أحزاب:الحزب الشيوعي (ربما غير عصري؟)حزب سبعة< ......





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