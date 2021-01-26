في ذكرى الرفيق القائد الخالد جورج حبش - غازي الصوراني

2021/01/26 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني (1)الميراث الثوري للقائد الراحل جورج حبش....



في الذكرى الثالثة عشر لرحيله نستذكر قناعته بضرورة بناء الحركة الشعبية الديمقراطية الثورية العربية ..إن الأثر العظيم لرفيقنا القائد والمفكر القومي الأممي الثوري، لا يُقوَّم فقط بما قدمه هو بالذات من إنتاج فكري سياسي تشهد له وثائق وأدبيات الجبهة الشعبية منذ تأسيسها حتى آخر لحظة من حياته، بل يُقوَّم بالأخص – وبالقدر نفسه – بما أحدثه من أثر نوعي ......





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