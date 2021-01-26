مع شعار ثورة خميني استقلال حرية جمهورية إسلامية - أدهم الكربلائي

2021/01/26 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أدهم_الكربلائي تناول ثورة خميني شأن ذو علاقة ماسة بالشأن العراقي، لاسيما من خلال التأثير السلبي للنظام الذي انبثق عن هذه الثورة على أمن العراق وسيادته واستقلالية قراره السياسي واقتصاده وثرواته، وعلى عملية التحول الديمقراطي.ثورة 1979 الإيرانية شاركت فيها كل الاتجاهات السياسية للشعب الإيراني، على رأسها التيار الخمينوي، والاتجاه الوطني، واليسار متمثلا بالحزب الشيوعي (توده)، ومنظمة مجاهدين خلق، ومنظمة فدائيين خل ......





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