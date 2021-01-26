مجلس النواب يستأنف القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال

2021/01/26 | 17:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد استأنف مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

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