2021/01/26 | 17:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت الصيرفات العراقية ارتفاعا جديدا في اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، بالرغم من تراجعه تراجعا طفيفًا في البورصات، ليكسر حاجز الـ146 الف بعد ايام من استقراره حول هذا الرقم.

وجاءت الأسعار على النحو التالي في أخر تحديث لسعر الصرف

بغداد / بورصة الكفاح

بيع للمواطنين 145.475

صيرفات الحارثية والكرادة

بيع 146.500

شراء 144.500

أربيل / بورصة

بيع 146.750

شراء 144.750

السليمانية / بورصة

بيع 146.650

شراء 145.250

ديالى / سعر السوق

بيع 1460

شراء 1440

صلاح الدين / سوق الجملة

بيع 1460

كركوك / سوق الجملة

بيع 145.750

الموصل / سوق الجملة

بيع 145.750

النجف / بورصة

بيع 145.900

البصرة / بورصة

بيع 145.800

باقي مدن الجنوب

بيع 146.500

شراء 144.500

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع جديد باسعار صرف الدولار في الصيرفات رغم تراجعها في البورصات..) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع جديد باسعار صرف الدولار في الصيرفات رغم تراجعها في البورصات..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).