ارتفاع جديد باسعار صرف الدولار في الصيرفات رغم تراجعها في البورصات..

يس عراق: بغداد
سجلت الصيرفات العراقية ارتفاعا جديدا في اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، بالرغم من تراجعه تراجعا طفيفًا في البورصات، ليكسر حاجز الـ146 الف بعد ايام من استقراره حول هذا الرقم.
وجاءت الأسعار على النحو التالي في أخر تحديث لسعر الصرف
بغداد / بورصة الكفاح
بيع للمواطنين 145.475
صيرفات الحارثية والكرادة
بيع 146.500
شراء 144.500
أربيل / بورصة
بيع 146.750
شراء 144.750
السليمانية / بورصة
بيع 146.650
شراء 145.250
ديالى / سعر السوق
بيع 1460
شراء 1440
صلاح الدين / سوق الجملة
بيع 1460
كركوك / سوق الجملة
بيع 145.750
الموصل / سوق الجملة
بيع 145.750
النجف / بورصة
بيع 145.900
البصرة / بورصة
بيع 145.800
باقي مدن الجنوب
بيع 146.500
شراء 144.500
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