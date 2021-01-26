7 غيابات تضرب قائمة ميلان لديربي الغضب

2021/01/26 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، قائمة فريقه لمباراة إنتر المقرر لها، اليوم الثلاثاء، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وشهدت اختيارات بيولي غياب 7 لاعبين لأسباب مختلفة، هم: ماريو ماندزوكيتش – ماتيو موساكيو – جيانلويجي دوناروما – إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي – هاكان تشالهانوجلو – ماتيو جابيا.

وجاءت قائمة ميلان كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما – تاتا روسانو – جونجدال.

الدفاع: كالابريا – دالوت – هيرنانديز – كالولو – كايير – رومانيولي – توموري.

الوسط: كاستييخو – دياز – هاوجي – كيسي – كرونيتش – ميتي – ساليميكرس.

الهجوم: إبراهيموفيتش – لياو – مالديني – ريبيتش.

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