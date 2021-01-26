لاعبو ريال مدريد يتخلون عن حلم الليجا

2021/01/26 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخلى لاعبو ريال مدريد، عن حلم الفوز بلقب الدوري الإسباني، بعد ابتعاد الفريق عن أتلتيكو المتصدر بـ7 نقاط، والذي يملك أيضًا مباراة مؤجلة.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن اللاعبين داخل غرفة الملابس يعتقدون أنهم خسروا لقبي كأس الملك، والدوري هذا الموسم، لذا عليهم الآن التركيز على المباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا، ومحاولة الفوز بالبطولة القارية.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن هناك كلمات متداولة داخل غرفة ملابس الميرنجي، وهي أن ريال مدريد على بعد 5 مباريات فقط من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح أن نجوم الميرنجي لا يقللون من أهمية مباراتي أتالانتا في ثمن النهائي، لكنهم يعتقدون أن لديهم القدرة على هزيمة الفريق الإيطالي.

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