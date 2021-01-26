الكشف عن موعد تعيين توخيل مدربًا لتشيلسي

2021/01/26 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، موعد إعلان تشيلسي التعاقد مع الألماني توماس توخيل، لقيادة الفريق خلال الموسم الحالي.

كان تشيلسي أعلن عن إقالة الإنجليزي فرانك لامبارد من قيادة الفريق، أمس الإثنين، بسبب تراجع نتائج البلوز في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”، فإن تشيلسي سيعلن تعيين توخيل على رأس القيادة الفنية للبلوز، اليوم الثلاثاء، لكن من الصعب أن يتولى المدرب الألماني مسؤولية الفريق أمام وولفرهامبتون، غدًا الأربعاء، في البريميرليج.

وأشارت إلى أن عقد تشيلسي مع توخيل سيكون لمدة 18 شهرًا، مع خيار التمديد لـ12 شهرًا أخرى.

وأوضحت أن توخيل ليس معفيًا من البروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا، حيث سيسمح له الاتحاد الإنجليزي بالتواجد في التدريبات والمباريات، إذا حصل على مسحتين سلبيتين: الأولى عند السفر إلى إنجلترا، والثانية قبل الانضمام إلى معسكر تشيلسي.

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