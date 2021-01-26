مكتب القائد العام يرد على ما يثار عن التغييرات الأمنية الأخيرة والتراجع عن قرارات

2021/01/26 | 17:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة، اللواء يحيى رسول، صحة جميع

القرارات التي صدرت مؤخرا وشملت

تغييرات في القيادات الأمنية دون حدوث

أي تغيير، فيما بين أن القائد العام

للقوات المسلحة، مصطفى الك

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