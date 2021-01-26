تركيا ترسل 25 مستشاراً عسكرياً إلى العراق

2021/01/26 | 17:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء،

25 مستشارًا عسكريًا إلى العاصمة

العراقية بغداد لدعم الجيش العراقي ضمن

بعثة "الناتو".

وقالت الوزارة في بيان

[https://www.msb.gov.tr/en-US/Slide/2612021-01324]، ت

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