فرنسا تطالب إيران باحترام الاتفاق النووي

2021/01/26 | 18:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن على إيران التوقف عن "أي "استفزاز" والعودة إلى "احترام" التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المبرم في 2015، إن أرادت عودة الولايات المتحدة إليه.

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