أمانة مجلس الوزراء تعلن نتائج اجتماع الفريق الاستشاري لمشروع الحكومة الإلكترونية

2021/01/26 | 18:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الثلاثاء، الفريق الاستشاري للجنة الحوكمة الإلكترونية بوضع برامج الخدمات العامة ضمن أولويات خطة العام الحالي لتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية على أن تشمل خدمات واقعية لمصلحة المواطن. وذكرت الامانة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “خلال ترؤسه اجتماع الفريق الاستشاري بشأن متابعة توصيات الاجتماعين …

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