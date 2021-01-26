إستمارة تقديم المعلمين المجازين دراسيا الذين لم يظهر لهم قبول سابقاً

2021/01/26 | 18:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، استمارة تقديم المعلمين المجازين دراسيا الذين لم يظهر لهم قبول في البوابات السابقة تستمر من خلال بوابة الدراسات (www.dirasat-gate.org).وذكرت الوزارة، ان الاستمارة سيستمر اطلاقها الى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 31 / 1 / 2021.

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