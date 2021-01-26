بالصور.. تظاهرات في ذي قار تطالب باعدام الارهابيين في سجن الحوت

2021/01/26 | 18:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تظاهر عدد من المواطنين، الثلاثاء، في محافظة ذي قار لمطالبة، رئيس الجمهورية برهم صالح بالمصادقة على اعدام الارهابيين في سجن الحوت المركزي وفي باقي السجون العراقية.

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