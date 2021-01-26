خطوة مرتقبة في البرلمان ستضع خطة الصرف لعام 2021

2021/01/26 | 18:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

بالرغم من أعداد الموازنة في الفترة التي بدأت أسعار النفط تتعافى وترتفع تدريجيًا فوق الـ45 دولارًا وصولًا إلى أكثر من 50 دولارًا، إلا أن الحكومة عمدت على تحديد تسعيرة برميل النفط في موازنة 2021 بـ42 دولارًا للبرميل، الأمر الذي اعتبرته الأوساط البرلمانية والمختصون بأنه خطوة جيدة.

قالت عضو في لجنة الطاقة إن النفط بارتفاع وتحديد سعره بـ42 دولارًا للبرميل الواحد ظلم كبير ويخلّف عجزًا كبيرًا

وتفسر جودة هذه الخطوة، بكون أن النفقات وخطط الصرف سترسم على أساس إيرادات محدودة، تجعل العراق يحافظ نسبيًا على مصاريفه ويتحذر بها، خصوصًا مع إمكانية عودة أسعار النفط بالهبوط مجددًا في المستقبل القريب خلال العام الحالي، ما يجعل العراق في مأمن عن أي مفاجآت مالية واقتصادية، أما إذا استمرت الأسعار بالارتفاع فوق الـ50 دولارًا، فهذا يعني أن العراق سيحقق فائضًا ماليًا غير محسوب في خطط الصرف، ما يعطي للبلاد فسحة مالية يستطيع صرفها بأبواب مختلفة منها تقليل العجز أو دفع ديون أو إدامة المشاريع الاستثمارية.

الطاقة النيابية "راضية" على التسعيرة: لا يمكن رفعها

لجنة الطاقة والنفط النيابية وصفت في حينها تحديد سعر 42 دولارًا للبرميل في موازنة 2021 بـ"المقبول"، مبينة أن "الوفرة النفطية ستتيح للعراق زيادة موارده المالية".

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العراق يطلب مساعدة دولية طارئة

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب غالب محمد في تصريحات صحفية حينها وتابعها "ألترا عراق"، إنه "ما تم تحديده لسعر النفط ضمن مسودة موازنة عام 2021 والبالغ 42 دولارًا يعتبر جيدًا ومقبولًا، وليس من المفروض رفعه نتيجة زيادة أسعار النفط عالميًا".

وأضاف محمد أن "العالم ما يزال لغاية الآن يمر بأزمة جائحة كورونا ولا يمكن معرفة بقاء أو عدم بقاء هذا المرض واحتمالية أن تأتي سلسلة جديدة من كورونا وانتشارها بشكل واسع مما يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط العالمية".

واشار محمد إلى أن "العراق يمكنه الاستفادة ليس من رفع سعر النفط في الموازنة، وإنما من وفرة النفط والزيادة المحتملة للإئنتاج النفطي لأعضاء أوبك خلال الفترة المقبلة"، مؤكدًا أن "الوفرة النفطية ستتيح زيادة في الأموال يمكن الاستفادة منها في مجالات استثمارية وخدمية ويمكن الاستفادة منها أيضًا في سد ديون العراق نتيجة القروض أو سد العجز الموجود في الموازنة".

الطاقة النيابية تنقلب!

وبالرغم مما تقدم وما تم استعراضه من رأي سابق للجنة النفط والطاقة النيابية، إلا أن رأيًا جديدًا برز مؤخرًا من اللجنة ذاتها، يعكس توجهًا لرفع التسعيرة إلى 50 دولارًا للبرميل، بعد رفعها في وقت سابق من قبل اللجنة المالية إلى 45 دولارًا بدلا من 42.

عضو لجنة الطاقة زهرة البجاري قالت في تصريحات صحفية، إن "النفط بارتفاع وتحديد سعره بـ42 دولارًا للبرميل الواحد ظلم كبير ويخلف عجزًا كبيرًا".

وأضافت أن "اللجنة تعتزم رفع سعره في الموازنة ومن الممكن أن يصل إلى 50 دولارًا"، مشيرة إلى أن "اجتماع مرتقب مساء اليوم يعقد يجمع لجنتي الطاقة والمالية النيابية للتباحث حول السعر الذي يحدد للبرميل".

وأوضحت البجاري أن "السعر من المحتمل أن يحدد بـ50 دولارًا للبرميل الواحد وتبلغ الحكومة بالأمر".

قالت عضو في لجنة الطاقة إن لجنتها تعتزم رفع سعر برميل النفط في الموازنة ومن الممكن أن يصل إلى 50 دولارًا

ووفقًا لمختصين، فإن هذه الخطوة من الممكن أن تضع الخطط المالية للبلاد "على المحك"، حيث أن أي انخفاض جديد في أسعار النفط خلال العام القادم سيضرب خطط الصرف للبلاد، ويدفعها إلى المزيد من الاقتراض لتنفيذ خطط الصرف المرسومة في الموازنة وفق سعر مرتفع للبرميل المتمثل بـ50 دولارًا.

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ملاحظات على موازنة 2021

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