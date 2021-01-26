ريال مدريد يعلن إصابة ناتشو بكورونا

2021/01/26 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد، إصابة مدافعه

ناتشو بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من

إصابة مدرب الفريق الفرنسي زين الدين

زيدان بالفيروس المستجد.

وقال النادي الملكي في بيان بوقت متأخر

الاثنين إن "ريال مدريد يعلن

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