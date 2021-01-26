قيلولة ما بعد الظهر.. ماذا تفعل بالذهن والقلب؟

2021/01/26 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة، شملت أكثر من 2000 شخص،

أن أخذ قيلولة منتظمة بعد الظهر قد تكون

إحدى الطرق للبقاء سريع البديهة

والمحافظة على القدرات العقلية.

ووجدت الدراسة أن "اختبار الخرف"، الذي

أجراه المشاركون أظه

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