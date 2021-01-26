ارتفاع ضغط الدم وحرارة الجسم.. دراسة تنبه إلى خطر

2021/01/26 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد ارتفاع ضغط الدم واحدا من أكثر

الاضطرابات الصحية شيوعا في العالم،

وغالبا ما يؤدي إلى تبعات خطيرة، في حال

لم يبادر الشخص المصاب إلى إحداث تغيير

في نظامه الغذائي أو في نمط حياته بشكل

عام.

ويحدث هذا

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