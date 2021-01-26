صالح: العراق امام مهمة شاقة لمعالجة كساد الاقتصاد

2021/01/26 | 18:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن المستشار المالي لرئيس الحكومة، الدكتور مظهر محمد صالح، أن العراق امام مهمة شاقة لمعالجة الكساد في الاقتصاد.

وقال صالح، في ندوة حول موازنة العام 2021، إن "الموازنة العامة لعام 2021 ولدت في ظروف قاسية وعلى الرأي العام الاطلاع عليها، منها انخفاض الناتج المحلي بمقدار 11% مع عجز بمقدار 16% في بلد احادي الريع يعتمد على مبيعات النفط في تمويل موازنته في وقت ادت جائحة كورونا خلال العام الماضي 2020 الى انخفاض اسعار النفط وتدهور الوضع الصحي والاقتصادي ما تطلب اجراء تقشف اجباري وتوقف المشاريع الاستثمارية وارتفاع مساحة الفقر الى 30% من نسبة السكان واضيف لهم قرابة 10 ملايين فقير جديد رافقها ارتفاع نسبة البطالة الى 27% من الشباب".

وأكد أن "هذه المخاطر أثرت سلبا على العراق ووضعته امام مهمة شاقة لمعالجة الكساد الاقتصادي وهي اعداد موازنة كبيرة لتلافي الانكماش داخل الاقتصاد العراقي وبعجز كبير يسمح لتوفير فرص عمل جديدة".

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